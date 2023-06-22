Kurban Bayramı'nda araç kiralamak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların hedefi olmayın

9 günlük Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte araç kiralama firmalarında yoğunluk başladı. Araç kiralayacak vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olması konusunda uyaran firma sahipleri, kiralanacak olan otomobilin muhakkak kasko ve sigortasına dikkat edilmesi konusunda uyardı. Diyarbakır'da 10 yıldır rent a car işletmeciliği yapan Yakup Yolcu, vatandaşları uyararak, boş senet, depozito ve açık çek dolandırıcılığına karşın kurumsal firmaların tercih edilmesi gerektiğini önerdi.

OKUMADAN SENET İMZALAMAYIN!

Tatilde özellikle uzun yola çıkmak için araç kiralamak isteyen vatandaşları nelere dikkat etmeleri konusunda konuşan Yolcu, “Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla araç kiralamak isteyenler rent a car şirketlerini arıyor. Tatilde araç kiralayıp uzun yola çıkacak vatandaşlar sayacağım hususlara dikkat etmelidir. Vatandaş öncelikle aracın kaskosuna dikkat etmelidir. Bu kesinlikle olmalıdır. Rent a car firmalarından muhakkak araçlar kiralanmalıdır. Olur da yasadışı bir yerden kiralanırsa ceza niteliği oluşturmaktadır. Özellikle kurumsal firmaları tavsiye etmekteyiz. Vatandaş senet imzaladığında muhakkak o yazıyı okumalıdır. Neyi imzaladıklarını bilsinler. İmza attıkları nüshaların bir kopyasını mutlaka aracında bulundursunlar” dedi.

Yola çıkmadan önce özellikle araç lastiklerinin kontrol edilmesi hususunda altını çizen Yolcu, “Araç lastik üzerinden gittiği için muhakkak otomobili almadan önce vatandaş tekerlerini kontrol etmelidir. Yağ ve su bakımı da kontrol edilmelidir. 10 yıllık araç kiralanmamalıdır. Maksimum 4-5 yıllık araçların kiralanmasını tavsiye ediyoruz. Araç ne kadar yeni olursa o kadar sorun teşkil edilmez. Eğer uzun yol için araç kiralanacaksa kilometre farkı olabiliyor. Bunu bazen rent a carcılar söylemiyor” ifadelerini kullandı.

"KAZA TUTANAĞI HAYAT KURTARIR"

Kaskolu aracın kazaya karşıması ihtimalinde o an firmayla irtibata geçilmesi gerektiğini belirten Yolcu, muhakkak kaza tutanağının tutulması yönünde uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

“Bazı firmalar araç kiralattığında ikinci bir nüsha olarak senet imzalatıyorlar. 10 bin lira kasko muafiyeti olarak imzalatmaları normaldir. Ama boş senet kesinlikle vatandaş imzalamamalı. Araç kiralandıktan sonra tüm vergi ve cezalar vatandaşa ait oluyor. Rent a car aracı herhangi bir kazaya karıştığında kesinlikle önce rent a carı arıyoruz, sonra emniyet güçlerini arıyoruz. Kaza yerinde tutanak tuttuktan sonra elimizdeki belgeyi şirkete veriyoruz ve muadil aracı alıp, yolumuza devam ediyoruz. Kazalı araçla şirket ilgilenir. Ama tutanak tutulmazsa ne kaskodan ne de sigortadan yararlanılmaz. Kaza tutanağı hayat kurtarır.”

Kaynak: İHA