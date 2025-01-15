Küçükçekmece’de Yangın Paniği! 1 Kişi Dumandan Etkilendi

İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

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Küçükçekmece’de Yangın Paniği! 1 Kişi Dumandan Etkilendi

İstanbul Küçükçekmece’de İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen daire sakini Ö.E.’nin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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