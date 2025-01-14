Amasya’da Sır Ölüm: Elektrik Trafosu Önünde Ölü Bulundu

Amasya’da 59 yaşındaki İbrahim Bilir, elektrik trafosu önünde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya’da Sır Ölüm: Elektrik Trafosu Önünde Ölü Bulundu

Amasya’nın Suluova ilçesi Ayrancı köyü civarındaki arazide, elektrik dağıtım trafosu önünde bir erkek hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen şahsın Tokat’ın Pazar ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Bilir (59) olduğu belirlendi.

Bilir’in cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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