Küçükçekmece’de çöken bina sebebiyle gözaltına alınan 4 kişi hakkında yeni gelişme

Küçükçekmece’de çöken binada gözaltına alınan 4 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan çöken 3 katlı binanın sahibi ve binanın girişindeki restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın olmak üzere 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan gözaltına alınan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve binanın girişinde bulunan restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın Ö.A.D. ile birlikte toplam 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde dün 3 katlı bir binada çökme meydana gelmişti.

Enkaza dönen binadan 8 kişi yaralı olarak kurtulurken, bir kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çökme nedeniyle çevre binalarda yaşayanlar tahliye edilmişti.

Kaynak: İHA

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