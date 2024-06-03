Kırklareli'nde zincirleme kaza: 9 araç çarpıştı, 19 yaralı

Lüleburgaz'da 9 otomobilin birbirine çarptığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Son Güncelleme:
> <

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Kırklareli Trafik kazası
Son Güncelleme:
Vatandaşa çadır satan Kızılay'ın satış geliri deprem senesinde 8.9 milyar TL’ye yükseldi! Kızılay'ın satış geliri deprem senesinde 8.9 milyar TL’ye yükseldi!
Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş
Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Kavrulacağız! Kavurucu sıcaklar geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"