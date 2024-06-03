ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/2) başvuruların başladığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/2 Kılavuzu’nda yer alıyor.

Kaynak: İHA