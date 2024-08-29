Küçükçekmece’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın! Bina Tahliye Edildi, Yol Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın 2’nci katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bina tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Küçükçekmece’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın! Bina Tahliye Edildi, Yol Trafiğe Kapatıldı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Mercan sokakta 5 katlı bir binanın 2’nci katında işçilerin yemekte olduğu bir saatte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün daireyi sardı.

Sokakta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sokak polis ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Binada bulunan düğün salonu, tekstil ve koli atölyeleri tahliye edildi. Sokakta ise panik havası yaşandı. Yangında dairenin camları patlarken kullanılmaz atölyenin ise kullanılmaz halde olduğu görüldü.

Yanan binada atölyesi olan Sadettin Koç, “Yemek arasındalardı galiba. Bir anda duman çıkmaya başladı. Daha sonra itfaiyeyi çağırdık. Yangın alt kattaki koli atölyesine sıçrasaydı sıkıntı olurdu. Allah’tan itfaiye çabuk gelip söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da mahsur kalma olmadı. Büyük ihtimalle yemekte oldukları için göremediler o yüzden yayıldı” dedi.

Kaynak: İHA

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