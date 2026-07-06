Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Perde! Rapçi Canbay'ın 'Hedef Bendim' İddiasında Karar Çıktı

Rapçi Vahap Canbay'ın, Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yaptığı "Hedef bendim" açıklaması yargıya taşındı. Canbay'ın, Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yaptığı şikâyette savcılık, iddiaları destekleyecek yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Son Güncelleme:
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Perde! Rapçi Canbay'ın 'Hedef Bendim' İddiasında Karar Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

19 Mart'ta İstanbul'da meydana gelen silahlı saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan rapçi Vahap Canbay saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ASIL HEDEF BENİM" İDDİASI

Şikâyet dilekçesinde Canbay, saldırının kendisine yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdü. İddiasına göre, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hedef aldığı kişi kendisiydi ancak açılan ateş sonucu kurşun yanında bulunan Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet etti. Bu nedenle Canbay, şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem yapılmasını talep etti.

SORUŞTURMADA FARKLI SONUÇ ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tanık beyanları, güvenlik kamerası görüntüleri ve bilirkişi raporları ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmede, şüphelinin saldırıyı araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı'yı hedef alarak gerçekleştirdiği, Vahap Canbay'a yönelik doğrudan "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilebilecek somut bir eylem tespit edilemediği belirtildi.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma sonunda savcılık, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, Canbay'ın kendisine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiaları açısından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Şüpheliler hakkında yürütülen diğer suçlamalara ilişkin adli süreç ise ayrı dosyalar kapsamında devam ediyor.

Kaynak: Sabah

Son Güncelleme:
Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Başkanlara Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben Yönetiyorum' Yanıtı
Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı