Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Perde! Rapçi Canbay'ın 'Hedef Bendim' İddiasında Karar Çıktı

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19 Mart'ta İstanbul'da meydana gelen silahlı saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan rapçi Vahap Canbay saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ASIL HEDEF BENİM" İDDİASI

Şikâyet dilekçesinde Canbay, saldırının kendisine yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdü. İddiasına göre, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hedef aldığı kişi kendisiydi ancak açılan ateş sonucu kurşun yanında bulunan Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet etti. Bu nedenle Canbay, şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem yapılmasını talep etti.

SORUŞTURMADA FARKLI SONUÇ ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tanık beyanları, güvenlik kamerası görüntüleri ve bilirkişi raporları ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmede, şüphelinin saldırıyı araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı'yı hedef alarak gerçekleştirdiği, Vahap Canbay'a yönelik doğrudan "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilebilecek somut bir eylem tespit edilemediği belirtildi.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma sonunda savcılık, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, Canbay'ın kendisine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiaları açısından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Şüpheliler hakkında yürütülen diğer suçlamalara ilişkin adli süreç ise ayrı dosyalar kapsamında devam ediyor.

Kaynak: Sabah