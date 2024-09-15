KPSS'de Cevap Anahtarı Yayımlandı

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı bugün görüldü. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'nin sitesine giriş yapan adaylar, soru kitapçığına ve cevap anahtarına erişebilecek.

KPSS'de Cevap Anahtarı Yayımlandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, bugün düzenlenen 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unun erişime açıldığı belirtildi. Açıklamada, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebileceği ifade edildi. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süresinin 25 Eylül 2024 saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
ÖSYM KPSS
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Sağlık Çalışanlarına Tehdit İddiası Sağlık Çalışanlarına Tehdit İddiası
Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar