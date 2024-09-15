Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da Atatürk Bulvarı Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi yakınlarında kaza meydana geldi.

Cebrail H. idaresindeki motosiklet ile Mehmet B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cebrail H. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA