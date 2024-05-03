KPSS başvuruları başladı: 2024 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

2024 KPSS başvuruları başladı. ÖSYM, sınavla ilgili bir duyuru yaparken KPSS başvuru ücretleri de belli oldu.

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KPSS başvuruları başladı: 2024 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) başvuruları başladı.

2024 KPSS lisans başvuruları hakkında açıklama paylaşan ÖSYM, şunları aktardı:

"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

'DİKKATLE İNCELEMELERİ GEREKMEKTEDİR'

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

2024 KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri ise şöyle:

Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 350 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 235 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 350 TL

KPSS'YE KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Öğretmen olmak isteyenler: 1050 TL

Kariyer memurluk sınavlarına girmek isteyenler (Alan Bilgisi'nden 3 oturuma girerse): 1410 TL

Memur olmak isteyenler: 700 TL

Kaynak: Gerçek Gündem

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