KPSS başvuruları başladı: 2024 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?
2024 KPSS başvuruları başladı. ÖSYM, sınavla ilgili bir duyuru yaparken KPSS başvuru ücretleri de belli oldu.
Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) başvuruları başladı.
2024 KPSS lisans başvuruları hakkında açıklama paylaşan ÖSYM, şunları aktardı:
"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
'DİKKATLE İNCELEMELERİ GEREKMEKTEDİR'
Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
2024 KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?
KPSS başvuru ücretleri ise şöyle:
Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 350 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 235 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 350 TL
KPSS'YE KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
Öğretmen olmak isteyenler: 1050 TL
Kariyer memurluk sınavlarına girmek isteyenler (Alan Bilgisi'nden 3 oturuma girerse): 1410 TL
Memur olmak isteyenler: 700 TL
Kaynak: Gerçek Gündem