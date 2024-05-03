İstanbul Valiliği duyurdu: Askeri mühimmat okul inşaatında bulundu!

İstanbul Valiliği, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, mühimmatın imha edilmek üzere koruma altına alındığı belirtildi.

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İstanbul Valiliği duyurdu: Askeri mühimmat okul inşaatında bulundu!

İstanbul Valiliği, Örnektepe Mahallesi'nde Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, korozyona uğramış havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın imha edilmek üzere koruma altına alındığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"03.05.2024 Cuma günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde devam eden Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulunmuştur. Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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