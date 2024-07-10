KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Belgeler ÖSYM'in aday işlemleri sayfasından erişilebilecek.

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KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 20 Temmuz'da yapılacak 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz'daki Alan Bilgisi 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Kaynak: AA

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