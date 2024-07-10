Beşiktaş'ın Listesindeki Di Maria Veda Etti

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımını bırakma kararının kesin olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş'ın Listesindeki Di Maria Veda Etti

Copa America’da Kanada’yı 2-0’lik skorla geçerek finale kalan Arjantin’in yıldız ismi Angel Di Maria, son maçın ardından milli takımı bırakma kararı aldığını duyurdu.

Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alan yıldız isim, maçın ardından verdiği röportajda duygusal bir açıklama yaptı. Arjantin basınına konuşan Di Maria, "En iyi şekilde bitirmeyi umuyorum. Sadece çalışıyorum, yapmam gereken işi yapıyorum ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son dönemde işlerin yolunda gitmediği zamanlar da oldu ama bu forma için hayatımı verdim” diye konuştu.

'KARARIM DEĞİŞMEYECEK'

Di Maria, Arjantin Milli Takımını bırakma kararını değiştirmeyeceğini bildirdiği açıklamasında, “Milli takımla oynayacağım son maça hazır değilim ama zamanı geldi. Bunu böyle hayal etmiştim ve bunu başardım, bir finale daha ulaştım. Takım arkadaşlarım geri dönüşün olmadığını, kararımın kesin olduğunu biliyor ve verdiğim kararı destekliyorlar. Geriye tek bir maç kaldı ve ben de bunu istiyordum. Devam edebilirdim ama bence en uygun zaman geldi, karar verildi. Vermem gereken her şeyi verdim. Arjantin maçlarında da onları izlemek için orada olacağım” dedi.

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