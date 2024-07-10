İstanbul'da Silahlı Saldırı! Evine Giderken Sırtından Vuruldu

İstanbul Bağcılar'da sokak köşesinde bekleyen bir gruba silahlı saldırı düzenlendi. O sırada evine gitmek üzere kaldırımda yürüyen bir kişi sırtından vurularak hayatını kaybetti.

İstanbul'da Silahlı Saldırı! Evine Giderken Sırtından Vuruldu

İstanbul Bağcılar'da Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir sokağa 07 Temmuz Cumartesi gece saatlerinde otomobille gelen 4 kişi dehşet saçtı.

Saldırganlar, araçtan inerek sokağın köşesinde bekleyen gruba peş peşe silahla ateş etmeye başladı. Grup silahlı saldırıda ara sokaklara koşarak kaçarken, saldırganlar da olayın ardından geldikleri otomobille binerek uzaklaştı.

EVİNE GİDERKEN SIRTINDAN VURULDU

Silahlı saldırı anında evine gitmek için kaldırımda yürüyen 44 yaşındaki Rafet Ünsal sırtından vurularak yere yığıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rafet Ünsal, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rafet Ünsal hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olay yerinde bazı ev ve iş yerlerine de kurşun isabet ettiğini belirledi. Sokakta bir süre çalışma yapan ekipler, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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