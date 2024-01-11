Kozan Belediye Başkanı'nın siyaset yolculuğu: Saadet'ten AKP'ye, AKP'den İYİ Parti'ye

Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan bugün İyi Parti'ye geçerken, seçimlerde tekrar aday gösterildi. Özgan, Saadet Partisi'nden de AKP'ye geçmişti.

Son Güncelleme:
Kozan Belediye Başkanı'nın siyaset yolculuğu: Saadet'ten AKP'ye, AKP'den İYİ Parti'ye

Adana'nın Kozan ilçesinde mevcut Belediye Başkanı olan Kazım Özgan, AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Özgan, İYİ Parti'ye geçmesinin ardından partinin Kozan Belediye Başkan adayı gösterildi.

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi, MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Bu başvuru reddedilince, Saadet Partisi, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede, Kozan Belediye Başkanlığı'nın ikinci en çok oyu alan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan'a verilmesi kararlaştırıldı.

AKP'YE GEÇMİŞTİ

Özgan, Nisan 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyasi hayatını AKP'de sürdürmeye karar verdiğini duyurarak, "Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti’de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım" demişti.

DAVA AÇMIŞTI

Özgan, başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filminin yasaklandığı iddiasıyla da gündeme gelmişti. Bergen’i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde filmin vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edilmiş, Özgan ise iddiaları reddetmişti.

Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "IQ testi" diye cevap veren filmin başrol oyuncusu Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Etiketler
Saadet Partisi AKP İYİ Parti
Son Güncelleme:
MSB: Bir askerimiz şehit oldu MSB: Bir askerimiz şehit oldu
Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu
Kuru soğanla ilgili bilinmeyen gerçek! Meğer 1 dilim yense bile ilerletiyormuş... Kuru soğanla ilgili bilinmeyen gerçek! Meğer 1 dilim yense bile ilerletiyormuş...
Seçil Erzan, Zafer Partisi'ne de el atmış! 'Gelecek parayla milletvekili adayı olacağım' 'Gelecek parayla milletvekili adayı olacağım'
Tüpraş'a 140 bin ton petrol taşıyan gemiyle irtibat kesildi! Tüpraş'a 140 bin ton petrol taşıyan gemiyle irtibat kesildi!
Direnen Yapı Merkezi işçileri haklarını aldı Direnen Yapı Merkezi işçileri haklarını aldı
ÇOK OKUNANLAR
Yöneylem Direktörü Kömürcü son durumu anlattı: İl il CHP adayları analizi İl il CHP adayları analizi: Devam eden başkanların kazanma şansı ne kadar?
Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor! Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor!
Kar yağışı bekleyenleri üzecek tahmin: 'Bu kış karlı geçmeyecek' Kar yağışı bekleyenleri üzecek tahmin: 'Bu kış karlı geçmeyecek'
Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı: Mankenlere taş çıkarmış! Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı
IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir! IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir!