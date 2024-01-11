Kozan Belediye Başkanı'nın siyaset yolculuğu: Saadet'ten AKP'ye, AKP'den İYİ Parti'ye

Adana'nın Kozan ilçesinde mevcut Belediye Başkanı olan Kazım Özgan, AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Özgan, İYİ Parti'ye geçmesinin ardından partinin Kozan Belediye Başkan adayı gösterildi.

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi, MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Bu başvuru reddedilince, Saadet Partisi, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede, Kozan Belediye Başkanlığı'nın ikinci en çok oyu alan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan'a verilmesi kararlaştırıldı.

AKP'YE GEÇMİŞTİ

Özgan, Nisan 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyasi hayatını AKP'de sürdürmeye karar verdiğini duyurarak, "Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti’de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım" demişti.

DAVA AÇMIŞTI

Özgan, başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filminin yasaklandığı iddiasıyla da gündeme gelmişti. Bergen’i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde filmin vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edilmiş, Özgan ise iddiaları reddetmişti.

Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "IQ testi" diye cevap veren filmin başrol oyuncusu Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.