Direnen Yapı Merkezi işçileri haklarını aldı

Yapı Merkezi'nin Tanzanya projesinde çalışan işçiler, içeride kalan alacakları için 2 Ocak’tan itibaren şirketin genel merkez binası önünde direnişe geçmişti.

Direnişe geçen işçilerin alacakları, bugün Patronların Ensesindeyiz, Dev-Yapı İş ve işçi temsilcilerinin patron temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda ödendi.

"TANZAYA'DA DA İSTANBUL'DA DA KAZANDIK"

Konuya ilişkin Patronların Ensesindeyiz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk havaya ve patronun oyalamalarına karşı günlerdir mücadele eden işçiler Yapı Merkezi işçileri kazandı!

Patronların Ensesindeyiz olarak buradan tüm işçi arkadaşlarımıza da çağrımızdır; Tanzanya’da başlayan mücadelemizi orada da kazandık, İstanbul’a taşıdık, burada da kazandık. Dünyanın neresinde olunursa olunsun işçi sınıfı omuz omuza mücadele ettiği her yerde hakkı olanı alacaktır.

Patronlara karşı yalnız değilsiniz. Bize ulaşın birlikte mücadele edelim, işçi sınıfının gücünü onlara gösterelim."