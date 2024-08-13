Kovid-19 Vakalarında Korkutan Artış! Önlemler Artırıldı, Uzmanlar Olağanüstü Toplanıyor

Güney Kore'de koronavirüs yaz aylarında artışa geçti. Korkutan artış sonrası ülkede önlemler alınmaya başlandı. Vakalarda artış bekleyen uzmanlar yarın bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

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Kovid-19 Vakalarında Korkutan Artış! Önlemler Artırıldı, Uzmanlar Olağanüstü Toplanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ülkeden koronavirüs vakaları ve yeni varyantlar bildiriliyor. Son haberler ise Güney Kore'den geldi. Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından harekete geçti.

ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Artan vakaları kontrol altına almak için alınan önlemleri artıracaklarını bildiren yetkililer; durumun takibini, enfeksiyonların analizini, tedavi ve diğer tıbbi malzemelerin yönetimini geliştirmek amacıyla müdahale ekibini genişleteceklerini duyurdu.

VAKALARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yetkililer, ülkede görülen Kovid-19 vaka sayısının ağustos sonuna kadar artmasını bekledikleri için yarın uzmanlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Güney Kore'de ağustosun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini aktarmıştı.

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Kaynak: AA

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