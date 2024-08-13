Bitlis'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var

Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Destumi Köprüsü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CGS 245 plakalı otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA