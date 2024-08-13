Bitlis'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var

Bitlis'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bitlis'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var

Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Destumi Köprüsü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Bitlis'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var - Resim : 1

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CGS 245 plakalı otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Bitlis Trafik kazası
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