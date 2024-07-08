Kötü Koku Tüm Binayı Sardı: Gerçek Çok Geçmeden Ortaya Çıktı

Antalya'da bir binadaki kötü koku nedeniyle polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 49 yaşındaki vatandaşın cansız bedenini buldu.

Kötü Koku Tüm Binayı Sardı: Gerçek Çok Geçmeden Ortaya Çıktı

Antalya'da apartman sakinlerinin bir binadaki kötü koku üzerine ihbarda bulunmalarının üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, bir dairede cansız beden buldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 21.00’demeydana geldi. Bir süredir apartmanın birinci katından yayılan kötü kokuyla birlikte dairede ikamet eden Kansu Taşpınar'a (49) ulaşamayan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KOKU BÜTÜN SOKAĞA YAYILDI

İtfaiye ekiplerinin yardımı ile daireye giren polis ekipleri Taşpınar'ı kanepenin kenarında hareketsiz yatar vaziyette buldu. Taşpınar'ın yaklaşık 15 gün önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başlaması nedeniyle apartmanı koku kapladığı öğrenildi. Ekiplerin daireyi havalandırmak için camları açılması ile birlikte sokağı ağır bir koku kapladı. Olay Yeri İnceleme ekipleri özel maske ile çalışmalarını tamamladıktan sonra Kansu Taşpınar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerini soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Muratpaşa
Sokak Ortasında Silahlı Saldırı! Sokak Ortasında Silahlı Saldırı!
Küçükçekmece'deki Feci Kazada Çok Sayıda Yaralı Küçükçekmece'deki Feci Kazada Çok Sayıda Yaralı
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Komşular Arasında Silahlı Kavga Komşular Arasında Silahlı Kavga
Sağanak Alarmı! 13 İl İçin Sarı Kod Verildi 13 İl İçin Sarı Kod Verildi
Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Doktor Muayenesi 33 Lira, Kira 5 Bin Lira. TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor? TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor?
AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı: 'Alışkın Olmadığımız Bir Şeydi' AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı