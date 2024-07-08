Küçükçekmece'deki Feci Kazada Çok Sayıda Yaralı

Küçükçekmece'de zincirleme kaza meydana geldi. 3 servis aracı ile su tankerinin birbirine girdiği kazada 13 kişi yaralandı.

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Küçükçekmece'deki Feci Kazada Çok Sayıda Yaralı

Küçükçekmece'de, 3 servis aracı ile su tankerinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisi Avcılar istikametinde seyreden 34 LUN 036 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde giden başka bir servis minibüsü çarpıştı.Bu sırada arkadan gelen su tankeri ile bir servis minibüsünün de araçlara çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince, araç yoğunluğu meydana gelen yolda önlem alındı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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