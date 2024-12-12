Konya'da Kadın Cinayeti: 'Aklın Varsa Şehri Terk Et' Mesajı Attıktan Sonra Öldürdü

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in, olaydan önce cep telefonundan 'av bıçağı' araması yaptığı ve karısını sürekli ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Konya'da Kadın Cinayeti: 'Aklın Varsa Şehri Terk Et' Mesajı Attıktan Sonra Öldürdü

Olay, 25 Ekim saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders vereceği site önüne kadar takip etti.

Konya'da Kadın Cinayeti: 'Aklın Varsa Şehri Terk Et' Mesajı Attıktan Sonra Öldürdü - Resim : 1

Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah Küçüktaşdemir, yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesi ile yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da Kadın Cinayeti: 'Aklın Varsa Şehri Terk Et' Mesajı Attıktan Sonra Öldürdü - Resim : 2

'KONYA'YI TERK ET' MESAJI ATMIŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlarken, tutuklu olan zanlı hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı kocanın eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen, yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi. Zanlının telefonunda yapılan inceleme sonrası olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıkarken, olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.

Kaynak: İHA

Patates Salatasına Lezzet Katıyor! Deneyen Hep Böyle Hazırlıyor Patates Salatasına Lezzet Katıyor! Deneyen Hep Böyle Hazırlıyor
Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor
HIV Pozitif Olduğunu Eşinden Gizledi! Kasten Öldürmeye Teşebbüsten Yargılanacak HIV Pozitif Olduğunu Eşinden Gizledi, Gerçek Böyle Ortaya Çıktı
Güngören'de 5 Katlı Bina Çöktü! Facia Anı Kamerada Güngören'de Korku Dolu Saatler! Facia Anı Kamerada