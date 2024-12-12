Güngören'de 5 Katlı Bina Çöktü! Facia Anı Kamerada

İstanbul Güngören’de Haznedar Mahallesi’nde 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında daha önceden boşaltıldığı öğrenildi.

Çöken binada enkaz altında kalan olup olmadığına ilişkin ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Binanın etrafının bariyerle çevrili olduğu açıklandı. Yıkımın olduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA