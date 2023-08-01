Konya'da deprem

Konya'da saat 18.07'de deprem meydana geldi. 5 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem 40-45 saniye sürdü.

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Konya'da deprem

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’tan alınan bilgilere göre saat 18.06’da Konya’nın Selçuklu ilçesinde 7.24 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Konya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremin ardından açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm Konyalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz sahada incelemelerde bulunuyor" dedi.

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