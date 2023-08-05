Konya'da AKP'li belediyeden hizmet alamayan köylüler tepki gösterdi: Bundan sonra AKP'ye oy yok

Konya'da şehir merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Meram köyünde köylüler kanalizasyon yokluğundan şikayet etti.

Foseptik çukurunu kendileri temizleyen köylüler, iktidara seslendi. Amatör kamerayla çekilen videoda köylüler, "Meram Belediyesi nerede" diye sordu.

Köyün otobüsü de olmadığını söyleyen köylüler, şehir merkezine 15 km uzaklıkta olduklarını dile getirdi.

80 yaşındaki köylü "80 yaşında bu kanalizasyonu temizliyorum. Benim oyum HDP'ye başka oy yok" dedi.

Bir başka köylü ise "Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsunuz. İcraata gelince kimseyi görmüyoruz burada. Beş sene de bir uğranılmaz" diyerek tepki gösterdi.

Köylüler hizmet alamadıkları Meram Belediyesi'ne tepki göstererek "Bundan sonra AKP'ye oy yok" dedi.