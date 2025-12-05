Konut Seferberliğinde Büyük Seferberlik: Bakan Kurum’dan Kritik Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde, "Türkiye'nin Şehircilik Vizyonu ve Konut Politikası" başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Bakan Kurum, şehir ve toplum tasavvurunda kadının yerinin her zaman öncelikli olduğunu söyledi.

Ailenin, insan ahlakının mayalandığı ve devletin kuruluş tohumlarının atıldığı yer olduğunu belirten Bakan Kurum "Eğer biz, geçmişten bu yana dünyanın en büyük medeniyetini kurmuşsak bugün gururla Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorsak gücümüzün kaynağını her zaman güçlü aile ve güçlü kadınlardan aldık. Ailenin ve kadınların zayıfladığı yerde toplum değerlerinden uzaklaşır, devlet gücünü kaybeder. Bu kutsallarımızı korumak hepimizin görevidir, gelecek nesillere borcumuzdur. Birçok açıdan değerlendirdiğimizde bir kadın hareketi olarak kurulan AK Partimiz 3 Kasım 2002'den bu yana kadınların vefakarlığı, emeği, alın teri ile birlikte kararlılıkla büyüyor. İlk günkü gibi, bugün de vatandaşımızın umudu olmaya, hizmet ederek, eser üreterek geleceğin teminatı olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Ülkenin şehircilik vizyonunu, konut politikalarındaki gücünü, inşaat sektörünün verileriyle anlatmak istediğini ifade eden Bakan Kurum, Türk müteahhitlik sektörünün 137 ülkede faaliyet gösterdiğine ve en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 firma ile Türkiye'nin dünya ikincisi olduğunu söyledi.

‘SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT İNŞA EDİLİYOR’

6 Şubat 2023'te kapkara bir güne uyanıldığını hatırlatan Bakan Kurum, "7’si büyükşehir olmak üzere 11 ilimizde hayat durdu, 680 bin binamız yıkıldı. 53 bin canımızı, kardeşimizi, evladımızı, annemizi maalesef toprağa verdik, milyonlarca insanımız yuvasını kaybetti. En büyük hasarı aslında aileler aldı. Bu büyük felaket, sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de büyük ve derin yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar doları bulan maddi kayıptan söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu an 11 ildeki 3 bin 481 ayrı şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçinin arı gibi çalıştığını kaydeden Kurum, "Bu seferberliğin yaşandığı alan nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan ve İzlanda kadar bir alandır. Bugün Türkiye, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut inşa eden adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden kuran bir ülkedir" dedi.

‘BU YIL 453 BİN KONUTTAN FAZLASINI VERECEĞİZ’

Bu hızla 2 hafta önce Adıyaman'da 350 bininci konutu tüm sosyal donatıları, parkları ve bahçeleriyle büyük bir mutluluk içinde afetzede vatandaşlara teslim ettiklerinin altını çizen Kurum, "Yani afetzede kardeşlerimizin neredeyse yüzde 80'ine yakınını evlerine kavuşturduk. İnşallah yıl bitmeden 453 bin konuttan daha da fazlasını teslim edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Bakan Kurum, deprem felaketini yaşayan illerdeki inşa ve imar faaliyetlerini geldiği son durumu görseller aracılığıyla katılımcılarla paylaşarak, köylerde de hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Deprem bölgesinde 11 ilde, 4 bin 333 köyde 62 bin köy evi inşa ettiklerini ifade eden Kurum, "Bütün köy evlerimizi yöresel mimariye uygun yapıyor, köy yaşamının ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Üst yapıdaki başarımızı, alt yapı çalışmalarımızı da unutmuyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, şehri şehir yapan altyapıdır. Bu bilinçle 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını baştan sona yeniliyoruz. Bu mesafe, Türkiye’nin neredeyse tüm sınır ve kıyı uzunluğuna eşdeğer bir büyüklüğü ifade ediyor. Bu yönüyle tek kelimeyle, ülke çapında bir altyapı seferberliği yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

‘DEPREM RİSKİ OLAN İSTANBULUMUZA İSE 100 BİN KONUT AYIRDIK

Kurum, deprem sonrası inşa faaliyetlerindeki güçleri kadar şehirleri afetlere hazırlamada da iddialı olduklarını belirterek, "81 ilimizde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 2 buçuk milyona yakın konutumuzu yeniledik. Dönüşüm seferberliğinde deprem riski yüksek olan İstanbul'a ise ayrı bir önem veriyoruz. Her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Malumunuz üzere sosyal devlet anlayışı milletimizin sosyal refahını, eşitliği ve adaleti en yüksek noktaya taşımak amacıyla yatırımlar yapmaktır. Dünyada belki de eşi benzeri görülmeyen, ayakları yere basan ve geleceği öngören en büyük konut politikasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye başlatmıştır." diye konuştu.

Şimdiye kadar TOKİ eliyle 1 milyon 750 bin sosyal konutu milletin hizmetine sunduklarını kaydeden Kurum, "Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi 500 bin sosyal konutla, sosyal konut alanında bir devrim yapıyoruz. 500 bin sosyal konutumuzu, devletimizin gururu TOKİ inşa edecek. 81 ilimizin tamamında konutlarımız olacak. Deprem riski olan İstanbulumuza ise 100 bin konut ayırdık. Buna ilave olarak 15 bin kiralık konut uygulaması yapacağız. Evlerimizi yatay mimari, geleneksel dokuya uygun şekilde örf ve adetlere uygun şekilde inşa edeceğiz. Hepsinde sosyal donatı alanları ve mahalle konakları olacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, projeyle 300 sektörü harekete geçirerek istihdamı da büyütüp konut arzını artırarak, haksız kira artışlarına mani olacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından 15 ülkeden gelen kadın belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. ​​​​​​​

Kaynak: AA