Casperlar ve Çirkinler Çetelerine Operasyon: 3'ü Çocuk 7 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da, 2 şahsın çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile 'Casperlar' ve 'Çirikinler' adına eylem hazırlığındayken yakalanması akabinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, derinleştirilen soruşturmada, çeşitli suçlara karıştığı ve örgütle bağlantılı olabileceği değerlendirilen, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul'da, 3 Aralık tarihinde 'Casperlar' ve 'Çirikinler' adına eylem hazırlığındayken, 2 şahsın çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanması akabinde ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma, derinleştirildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışmalar neticesinde, 21 Kasım tarihinde Esenyurt'ta, bir adresin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 3 şüpheli, 25 Kasım tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin, 2'si SSÇ 4 şüpheli'nin, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilerek, haklarında yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat sonrası harekete geçen ekipler, belirnen adreslere 5 Aralık günü düzenlenen operasyonlarda, 3'ü SSÇ olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın da sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının operasyona ilişkin paylaşımında bu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri” olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Casper ve Çirkinler Silahlı Suç Örgütleri adına 03.12.2025 tarihinde İstanbul ilinin bir ilçesinde eylem hazırlığında iken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınıp tutuklanmalarının akabinde genişletilen soruşturma işlemleri çerçevesinde, 21.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde ikamet kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen l'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli şahıs hakkında, 25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren Vintage Motors isimli oto galerinin kurşunlanması eylemi ile alakalı 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen arama, yakalama, gözaltı kararları neticesinde, 05.12.2025 tarihinde toplamda 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Kaynak: İHA