Bu Hafta Sinemalarda 8 Yeni Film Vizyona Giriyor
Bu hafta farklı türlerden 8 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor. En dikkat çeken yapımlar arasında “Adile”, “Amrum” ve “Özel Hayat” yer alıyor.
Sinemaseverler bu hafta birbirinden farklı türlerde sekiz yeni yapımla buluşuyor. Türk sinemasının efsane isimlerinden birinin yaşam öyküsünden savaşın gölgesinde geçen bir dramaya, ürpertici korku filmlerinden animasyon maceralarına kadar pek çok seçenek vizyonda yerini alıyor.
Haftanın öne çıkanları arasında Çağan Irmak’ın merakla beklenen “Adile”si, Fatih Akın’ın Cannes prömiyerli yeni filmi “Amrum”, ve Jodie Foster’ın sürükleyici gerilim filmi “Özel Hayat” bulunuyor.
Adile
Çağan Irmak’ın yönettiği biyografik film, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Adile Naşit’in hayatını beyaz perdeye taşıyor. Meltem Kaptan’ın Adile Naşit’e hayat verdiği yapım, oyuncunun hem sahne üzerindeki başarılarını hem de kişisel yaşamındaki dönüm noktalarını ele alıyor.
Tür: Biyografik
Oyuncular: Meltem Kaptan, Seda Bakan, Özgürcan Çevik
Özel Hayat
Jodie Foster’ın başrolünde olduğu film, psikiyatrist Lilian Steiner’ın gizemli bir ölüm vakasının peşine düşmesiyle gelişen karanlık bir hikâyeyi anlatıyor. İlk bakışta intihar gibi görünen bir kaybın ardındaki sır perdesi, eski bir kocanın dahil olduğu tehlikeli bir soruşturmaya dönüşüyor.
Tür: Dedektif, Dram, Gerilim
Yönetmen: Rebecca Zlotowski
Oyuncular: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira
Freddy’nin Pizza Dükkanında 5 Gece 2
Korku serisinin yeni halkasında, Freddy Fazbear’ın Pizza dükkânındaki kâbusun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen huzur hâlâ sağlanamaz. Daha büyük ve daha tehlikeli bir tehdit bu kez kapıdadır.
Tür: Korku
Yönetmen: Emma Tammi
Oyuncular: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard
Amrum
Fatih Akın’ın savaşın son günlerine bakan yeni filmi, 1945 yazında Amrum Adası’nda yaşayan 12 yaşındaki Nanning’in hayatını odağına alıyor. Savaşın ağır mirası henüz silinmemişken gelen bir haber, tüm adanın kaderini değiştiriyor.
Tür: Dram, Savaş
Oyuncular: Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger
Neşeli Oyuncaklar
Ailesinin küçük kızının dijital bir evrende kaybolduğunu gören oyuncaklar, onu kurtarmak için sanal dünyanın içine dalıyor. Aksiyon dolu bir macera arayan minik izleyiciler için renkli bir seçenek.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Xian Guan
Mitoloji Mafyası
Bir heykelin çalınmasıyla başlayan hikâye, binlerce yıldır tutsak olan Priapos’un serbest kalmasıyla komik ve kaotik bir maceraya dönüşüyor. Peşlerindeki kaçakçılardan mafya babalarına uzanan kovalamaca tempoyu artırıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Orçun Benli
Oyuncular: Burak Serdar Sanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu
Jujutsu Kaisen: Execution
Dünyaca popüler anime serisinin özel gösterim filmi, ikinci sezonun en unutulmaz anlarını ve ocak ayında gelecek üçüncü sezonun ilk iki bölümünü bir araya getiriyor.
Tür: Aksiyon, Animasyon, Korku
Yönetmen: Shouta Goshozono
Oyuncular: Junya Enoki, Megumi Ogata, Asami Seto
Yetmiş İkinci
“Katil benim, beni bul” mesajını duyan herkesin ölümle yüzleştiği ürpertici hikâye, bir polis komiserinin doğaüstü bir tehditle karşı karşıya gelmesiyle tırmanıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Yunus Elçi
Oyuncular: Yavuz Çetin (II), Funda Dönmez, Ömer Duran
