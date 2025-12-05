Bu Hafta Sinemalarda 8 Yeni Film Vizyona Giriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinemaseverler bu hafta birbirinden farklı türlerde sekiz yeni yapımla buluşuyor. Türk sinemasının efsane isimlerinden birinin yaşam öyküsünden savaşın gölgesinde geçen bir dramaya, ürpertici korku filmlerinden animasyon maceralarına kadar pek çok seçenek vizyonda yerini alıyor.

Haftanın öne çıkanları arasında Çağan Irmak’ın merakla beklenen “Adile”si, Fatih Akın’ın Cannes prömiyerli yeni filmi “Amrum”, ve Jodie Foster’ın sürükleyici gerilim filmi “Özel Hayat” bulunuyor.



Adile

Çağan Irmak’ın yönettiği biyografik film, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Adile Naşit’in hayatını beyaz perdeye taşıyor. Meltem Kaptan’ın Adile Naşit’e hayat verdiği yapım, oyuncunun hem sahne üzerindeki başarılarını hem de kişisel yaşamındaki dönüm noktalarını ele alıyor.

Tür: Biyografik

Oyuncular: Meltem Kaptan, Seda Bakan, Özgürcan Çevik



Özel Hayat

Jodie Foster’ın başrolünde olduğu film, psikiyatrist Lilian Steiner’ın gizemli bir ölüm vakasının peşine düşmesiyle gelişen karanlık bir hikâyeyi anlatıyor. İlk bakışta intihar gibi görünen bir kaybın ardındaki sır perdesi, eski bir kocanın dahil olduğu tehlikeli bir soruşturmaya dönüşüyor.

Tür: Dedektif, Dram, Gerilim

Yönetmen: Rebecca Zlotowski

Oyuncular: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira



Freddy’nin Pizza Dükkanında 5 Gece 2

Korku serisinin yeni halkasında, Freddy Fazbear’ın Pizza dükkânındaki kâbusun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen huzur hâlâ sağlanamaz. Daha büyük ve daha tehlikeli bir tehdit bu kez kapıdadır.

Tür: Korku

Yönetmen: Emma Tammi

Oyuncular: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard



Amrum

Fatih Akın’ın savaşın son günlerine bakan yeni filmi, 1945 yazında Amrum Adası’nda yaşayan 12 yaşındaki Nanning’in hayatını odağına alıyor. Savaşın ağır mirası henüz silinmemişken gelen bir haber, tüm adanın kaderini değiştiriyor.

Tür: Dram, Savaş

Oyuncular: Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger



Neşeli Oyuncaklar

Ailesinin küçük kızının dijital bir evrende kaybolduğunu gören oyuncaklar, onu kurtarmak için sanal dünyanın içine dalıyor. Aksiyon dolu bir macera arayan minik izleyiciler için renkli bir seçenek.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Xian Guan



Mitoloji Mafyası

Bir heykelin çalınmasıyla başlayan hikâye, binlerce yıldır tutsak olan Priapos’un serbest kalmasıyla komik ve kaotik bir maceraya dönüşüyor. Peşlerindeki kaçakçılardan mafya babalarına uzanan kovalamaca tempoyu artırıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Orçun Benli

Oyuncular: Burak Serdar Sanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu



Jujutsu Kaisen: Execution

Dünyaca popüler anime serisinin özel gösterim filmi, ikinci sezonun en unutulmaz anlarını ve ocak ayında gelecek üçüncü sezonun ilk iki bölümünü bir araya getiriyor.

Tür: Aksiyon, Animasyon, Korku

Yönetmen: Shouta Goshozono

Oyuncular: Junya Enoki, Megumi Ogata, Asami Seto



Yetmiş İkinci

“Katil benim, beni bul” mesajını duyan herkesin ölümle yüzleştiği ürpertici hikâye, bir polis komiserinin doğaüstü bir tehditle karşı karşıya gelmesiyle tırmanıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Yunus Elçi

Oyuncular: Yavuz Çetin (II), Funda Dönmez, Ömer Duran

Kaynak: ANKA