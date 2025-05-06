Kontrolden Çıkan Tır Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır takla atarak ters döndü. Kazaya yolcu olarak binen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Kontrolden Çıkan Tır Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Reyhanlı-Kumlu kara yolunun Terzihöyük Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. 25 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 31 SC 321 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde, yolcu koltuğunda bulunan 39 yaşındaki Can Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan tır sürücüsü A.Ç. ise Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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