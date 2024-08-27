Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü: Yaralılar Var

Bilecik kent merkezinden Eskişehir istikametine seyir halindeki otomobil, TOKİ rampalarında sürüsünün kontrolünden çıktı.

Araç yolun sağ tarafındaki su kanalına düşerken, kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Hasan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA