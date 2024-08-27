Elektrikli Otomobilini Park Etmek İsterken Alt Yola uçtu

Zonguldak’ta emekli ebenin kullandığı elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık iki metreden alt yola uçarak takla attı. Sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Elektrikli Otomobilini Park Etmek İsterken Alt Yola uçtu

Bahçelivler Mahallesi Mehtap Sokak'ta yaşanan olayda emekli ebe olduğu öğrenilen Azime Y.G.; idaresindeki 67 AEE 949 plakalı Citröen marka aracı park etmek isterken yaklaşık 2 metreden alt yola uçtu.

Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün imdadına koşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Azime Y.E. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün aracı kısa süre önce satın aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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