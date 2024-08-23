Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlanıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlanıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da Siverek-Diyarbakır karayolu 10'uncu kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.R.Ş. (40) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Kazada sürücü M.R.Ş., M.Y.Ş. (43), Z.Z.Ş. (9) ve Fatma Şaşmaz (41) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Şaşmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa Siverek Trafik kazası
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