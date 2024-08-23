Nezle Diye Gitti, Yanlış Serumla Öldü: İşte 7 Yaşındaki Yüsra'nın Otopsi Raporu

Bursa'da 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00 sıralarında 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu bahar nezlesi olduğu için ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğa, ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı.

10 SAAT SEDYEDE BEKLETİLDİ

7 yaşındaki Yüsra serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başlarken, başka bir doktor aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi. Ailenin iddiasına göre 10 saat boyunca aynı sedyede bekletilen çocuğun gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu düşmeye ve kalbi hızlanmaya başladı.

Sabah mesainin başlamasıyla gelen kardiyoloji doktoru çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Yanlış serum yüzünden hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin ön raporu çıktı. Çıkan raporda, kalbin altı ve sol yanında, göğüsün orta kısmında, akciğer sağında ve solunda, kalp duvarında kanlı sıvının biriktiğini ve boyunun yan kısmında kanama olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA İZNİ HALA ÇIKMADI

Olayın üstünden 3 ay geçmesine rağmen henüz soruşturma izni çıkmadığını belirten Avukat Erkan Behçet Arıkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Yüsra Türkoğlu ebeveynleriyle beraber 19 Mayıs 2024 tarihinde soğuk algınlığı şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne müracaat etti. Hastaneye yürüyerek gelen Yüsra, hastanenin hatalı tıbbi müdahaleleri sonucunda olduğunu tahmin ettiğimiz bir müdahaleyle vefat etti. Vefatından sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlgili bakanlık birimine müdahaleyi yapan hekimler ve pediatri kliniğindeki sorumlu kişiler hakkında soruşturma izni verilmesi için yazı yazıldı ve adli tıp kurumu raporu talep edildi. Tıbbi olarak uygulana müdahalelerin vefata sebebiyet verdiği konusundaki temel kanı bir kalp rahatsızlığıydı.

Ancak Adli Tıp Kurumu, ön raporunda rahatsızlığın bir kalp rahatsızlığı sonucu olmadığını, Yüsra'nın kardiyolojik olarak herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığı konusunda ön rapor alındı ve dosya tam tetkikler için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na tevdi edilmiştir. Bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi ancak olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen henüz bir soruşturma izin talebi çıkmadı. Bu soruşturma izni dosyanın ilerlemesi ve yargılama sürecinin selameti açısından son derece önemli olup bakanlık birimlerinin olarak konu hakkında hassasiyetle hareket etmesini rica ediyoruz.

'DOKTORLAR HALA GÖREVLERİNE DEVAM ETMEKTE'

Müdahaleyi yapan hekimler hala Bursa Şehir Hastanesi'nde görevlerine devam etmekte. Hali hazırda hastane çocuklara müdahale etmekte tedavilerini sürdürmektedir. Bu durum toplum sağlığı açısından büyük risk taşıyor. Toplum sağlığı açısından ve savcılık dosyasını ilerleyişi açısından sürecin ilgili bakanlık birimleri tarafından hassasiyetle incelenmesini ve bir an önce soruşturma izinlerinin verilmesini talep ediyoruz" dedi.

'ÇOCUĞUMUZ CİNAYETE KURBAN GİTTİ'

Baba Cemil Türkoğlu ise "İlk günden itibaren iddia ettiğimiz gibi bizim çocuğumuz tamamen hastanede bir doktorun hatası sonucu öldü. Bu süreçte doktoru kurtarmak, hatasını örtmek için çocuğumuz cinayete kurban gitti. Üzerinden 3 ay geçmesine rağmen baskı altına alınarak olaydan vazgeçmemizi olayın arkasını bırakmamızı istediler. Adli tıp raporumuz çıktı. Adli tıp raporu bizim ilk günden beri iddia ettiğimiz doğruluğu kanıtlandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA