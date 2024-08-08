Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

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Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki 34 GFY 590 plakalı motosiklet sürücü Görkem Ö., Bankalar mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Bilecik Trafik kazası
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