Kontrolden Çıkan Araç Devrildi; Yaralılar Sıkıştı

Çorum’da Alaca-Sungurlu karayolunda İhsan Karandı idaresindeki kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerine devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan Ömer Karaca ve Sezai Aydın yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar Alaca ve Sungurlu itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA