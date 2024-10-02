Sokakta Drift Atan Sürücüye Ceza Yağdı!

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde otomobil sürücüsü kavşak üzerinde dakikalarca drift attı. Çevrede bulunan vatandaşların uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti.

Hem kendi canını hem de kavşaktan dönmek isteyen diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü daha sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Görüntülerden plakayı tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. isimli şahsa 58 bin 187 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: İHA