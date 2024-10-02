Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim Etti

Manisa'da temizlik işlerinde görevli bir kadın çalışan, 40 bin lira nakit ve evrak olan çantayı, sahibine ulaştırılmak üzere zabıtaya teslim etti. Belediye Başkanı ise personeli ödüllendirdi.

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Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim Etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde görevli Filiz Gölmez, park temizliği yaptığı sırada bulduğu çantayı sahibine ulaştırılmak üzere zabıtaya teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Parkı’nda rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada bir bankın üzerinde çanta olduğunu fark eden Gölmez, 40 bin lira nakit ve evrak bulunan cüzdanın sahibine ulaşılması için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verdi.

Paranın sahibi, kısa sürede zabıta müdürlüğüne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda başvuru doğrulandı ve 40 bin lira ile evrak sahibine teslim edildi.

Filiz Gölmez’in davranışı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Çetin Akın, Gölmez’i makamında kabul ederek, duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA

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