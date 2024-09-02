Kontrolden Çıkan Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kontrolden Çıkan Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kızıklı Mahallesi Börülce Mezarlığı yakınlarında İ.A. yönetimindeki panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun karşısına geçerek devrildi.

Kazada sürücü İ. A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü Burhaniye Devlet Hastanesine götürdü. Sürücü İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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