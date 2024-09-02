İYİ Partili Uğur Poyraz'ın Paylaşımı Gündem Oldu: Banka Paramı Habersiz Çekip Şirket Borcu Ödemiş

Son dönemde birçok bankanın adı, kullanıcılarının hesaplarında iradeleri dışında hareketlilik olduğu iddialarıyla anılıyor. İnternet bankacılığı kullanan pek çok vatandaş, bu nedenle güvenlik endişesi yaşarken, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Av. Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından kendi deneyimini paylaştı.

Uğur Poyraz, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda İş Bankası'nı etiketleyerek, "Bir banka düşünün ki; resmi tatil günü olan 30 Ağustos’ta hesabımdaki parayı çekerek alakamın olmadığı bir şirketin takip borcuna ödeme yapıyor. Bu keyfiliğin ve özensizliğin ismi İş Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)" ifadelerini kullandı.

'ADLİ-İDARİ BAŞVURU HAKKIMI KULLANACAĞIM'

Söz konusu paylaşımın ardından iki gün geçtikten sonra Poyraz, bugün yaptığı paylaşımda da, çekilen paranın iade edildiğini ancak kendisine yine haber verilmediğini bildirdi. İYİ Partili vekil, hukuksal haklarını arayacağını vurgulayarak şunları söyledi.

"Pazartesi günü saat 12:15’te hesabımdan haberim ve onayım olmaksızın, hukuksuz ve keyfi olarak çekilen para iade edildi. Hesaplarım boşaltılırken bilgi vermeyen İş Bankası, iade edilirken de benden başvuru dahi istemedi. Hesaplarım üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan banka yönetimi ve yönetim anlayışı ile ilgili olarak adli-idari başvuru hakkımı sonuna kadar kullanacağım.

26 Ağustos’ta 100. yaşını kutlarken vatandaşına hizmet vermeyi askıya alıp; kişisel veriymiş-vatandaş mağdurmuş umrunda olmayan bu banka yönetim kuruluna ve genel müdürlüğüne bitmeyen sabrım ve kararlılığım ile bu hadsiz keyfiyetin hesabını soracağım."