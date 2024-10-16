Konserde Kadının Burnunu Kırmıştı: O AKP'li İçin Tepki Çeken Karar

Kırşehir'de düzenlenen Kaman Ceviz Festivalinde Sefo konseri sırasında, yer tartışması sırasında Fatma Banu Çoban’ı darp ederek burnunun kırılmasına yol açan AKP Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan AKP’li Ünlüer ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ünlüer, darp olayının ortaya çıkmasının ardından AKP’deki görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Kırşehir’de 13 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, konserde yer kavgası yüzünden çıkan tartışma sonucu Fatma Banu Çoban’a yumruk atarak burnunu kırmasının ardından, AKP’li Melih Ünlüer şikayet sonucu gözaltına alındı. Ünlüer ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Çoban ise, ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından ameliyata alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir’de Sefo konserini dinlemek için Kaman Ceviz Festivali’ne giden Fatma Banu Çoban, ön taraflarda boşluk görmesinin ardından adımını o bölüme attı. Ancak burada bir kadının kendisine “Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz" demesi üzerine şoke olan Çoban, ardından kadının kocası tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yumruk aran şahsın AKP Keskin Gençlik Kollaro Başkanı Melih Ünlüer olduğu oraya çıktı.