Konak Belediye Başkanı'ndan 'Elektrik' Faciasına İlişkin Açıklama: 'Bu Cinayetin Sorumlularının Peşine Düşeceğiz'

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dün kentte etkili olan sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılarak iki vatandaşın yaşamını kaybettiği olay yerinden devam eden incelemelere katıldı.

Burada yetkililerle ve sokak sakinleriyle görüşen Mutlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Enver Dündar Başar Sokak’ta elektrik akımına kapılarak İnanç Öktemay(44), Özge Ceren Deniz(23)'ün yaşamını kaybettiği olaya ilişkin Mutlu, "İki İzmirliyi, iki yurttaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Bir kentte sadece yağmurda bir yolda yürürken oldu. Affedilecek hiçbir yanı yok. Zaten şu an çalışmaların da başındayız. Bu 'kaza' demeyeceğim. Bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Ne için olduğunun sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarının aramayı bırakmayacağız. Hep 'dirençli bir kent, güvenli bir kent' dedik. Bunun için çalışmaya geldik. Şu andan itibaren de zaten çalışmalara başlamıştık. Bunları daha da hızlandırarak adım adım güvenli, dirençli bir Konak yaratmak için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'80 SANTİM DERİNLİKTE OLMASI GEREKEN KABLOLAR 30 SANTİMDE'

Olay yerindeki ilk belirlemelere ilişkin ise Mutlu, "Standartlara çok uymayan derinlikte yapılmış bir iş gözüküyor, ilk etapta gördüğümüz. 80 santim derinlikte olması gereken kabloları gördüğümüz kadarıyla 30 santimde. Üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda gerçekten bu ihmalin kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar" diye konuştu.

'İNSANA DÖNÜK HİZMETLERDE KAR AMACI GÜDÜLMEMELİ'

Bölge esnafının elektrik dağıtım şirketiyle ilgili şikayetlerine yönelik ise Mutlu, "Biz göreve geldiğimizde elektrik dağıtım şirketiyle toplantımızı yapmıştık. Konak'ta birlikte neler yapabilir? Daha güvenli bir Konak için, daha fazla yatırım yapmalarını rica etmiştik. Biliyorsunuz artık bu elektrik dağıtımı özelleşti. Ama bunlar kamusal hizmetler. İnsana dönük hizmetler, burada kâr amacı kesinlikle güdülmemeli. Bu yapılacak hizmet direkt kamu hizmeti aslında. Onlarla bu hafta tekrar bir araya geleceğiz. Konak için hızlıca kent güvenliğini, insan güvenliğini öne çıkaran yatırımların hızlandırılmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLEŞTİRİLDİKTEN SONRA HİÇBİR YATIRIM YAPILMAMIŞ'

Sokakta esnaflık yapan Ahmet Güner ise "Olayın görgü tanığı değilim ama bu olayın yaşandığı noktada daha önceden de arıza olduğunu biliyorum, kendim de gördüm. Elektrik kaçağından dolayı suyun kaynadığını kendim gördüm. Neticede dün akşam iki kişinin hayatına mal oldu. Şu an yine çalışma yapıyorlar bakalım çözebilecekler mi? O noktada yıllardır muhtemelen plansız, mühendislikten uzak sistem, hat var. Kasım ayında bir sel yaşadık. Ama bu yaklaşık bir 10 gün falan elektrik veremediler. Buradaki ekipler yetmedi, şehir dışından ekipler geldi. O zaman da yani her karga tulumba yani bir tane trafodan kablo çekerek esnafa elektrik vermeye çalıştılar. Yani hep güvenlikten uzak. Anlayacağınız ekipler düzgün çalışmıyorlar, işlerini yapmıyorlar. Elektrik özelleştirildikten sonra bununla ilgili hiçbir yatırım yapılmamış. Yani ne trafolar, ne hatların bakımı, onarımı bunların bakımı. Bunların düzenli olarak kontrol edilmesi lazım" dedi.

'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

Güner sözlerinin devamında ise "Bizden biri de olabilirdi, benim elemanlarım bir yarım saat bir saat önce oradan geçtiler. Ben kendim geçiyorum günde defalarca. Şurası vapur iskelesi. Yani tam vapur iskelesinin karşısındaki bir hat. Ekstra bir aktif bir hat. Yani oranın çok daha böyle sağlam bir şekilde onarılması ya da tekrar hasar oluşmayacak şekilde önlem alın gerekirdi. Yarım saatte bir vapur yanaşıyor buraya. Yüzlerce insan bu hattı kullanarak çarşıya devam ediyor. Yoğun bir hat, insan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım" diye konuştu.

KABLOLARIN YOLDA GÖRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

İzmir Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin öldüğü alanın, 3 ay önce kaydedilen Google Maps görüntüsünde yol yüzeyinde kabloların gözüktüğü ortaya çıktı.

Kaynak: ANKA