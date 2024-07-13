Özel'den 'Ötanazi' Kanun Teklifine Tepki: Katliamların Önünü Açan Teklif...

CHP lideri Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP'nin sokak hayvanlarının öldürülmesini de öngören kanun teklifini eleştirdi. Özel, "Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil" diye yazdı.

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Özel'den 'Ötanazi' Kanun Teklifine Tepki: Katliamların Önünü Açan Teklif...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’nin Meclis’e sunduğu ve sokak köpeklerinin ‘uyutulma’ adı altında katledilmesini öngören kanun teklifine sosyal medyadan da tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşıma engelli bir sokak köpeği olan ‘Mira’ ile fotoğrafını da ekleyen Özel, “Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil.

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