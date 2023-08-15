Kocatepe Camisi'nde çekim yapanlar gözaltına alındı

Kocatepe Camisi'nde göbeği açık kıyafetle poz verdiği için hedef gösterilen model ile fotoğrafları yayınlayan yönetmen hakkında "dini değerleri aşağılama" soruşturması başlatılmıştı. Çekim yapanların gözaltına alındığı bildirildi.

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Kocatepe Camisi'nde çekim yapanlar gözaltına alındı

Ankara Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde göbeği açık kıyafetle poz verdiği için hedef gösterilen model ile fotoğrafları yayınlayan yönetmen hakkında "dini değerleri aşağılama" soruşturması başlatmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K.’nin gözaltına alındığını duyurdu.

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