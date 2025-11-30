Kocaeli'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu! Kayıp Balıkçının...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Sahil Parkı açıklarında, saat 15.00 sıralarında iki balıkçının bulunduğu bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Teknedeki iki kişi denize düşerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinin yakınındaki özel bir limana ait römorkör, tekneye hızla yaklaşarak kazazedelere can simidi attı ve balıkçılardan birini sudan çıkarmayı başardı. Kıyıya getirilen yaralı balıkçı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İSKELENİN DİBİNDE BULUNDU

Denizde kaybolan diğer balıkçı için dalgıç ekipleri su altı araması başlattı. Yapılan taramada, alabora olan teknenin yakınındaki iskelenin dibinde balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cenazeyi sudan çıkararak otopsi için sağlık ekiplerine teslim etti. Olayı fark ederek ihbarda bulunan Selçuk Karadağ, yaşanan anları şöyle anlattı: "Römorklar sağ olsun hemen hareket ettiler, can yeleği attılar. Bir kişiyi sudan almışlar. Deniz birden patladı; önce ıslık seslerini duyduk, döndük baktık suyun içindeydiler." Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA