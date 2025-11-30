Kocaeli'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu! Kayıp Balıkçının...

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alabora olan balıkçı teknesindeki iki kişiden biri römorkör tarafından kurtarıldı. Dalgıçlar, kaybolan diğer balıkçının cansız bedenine iskelenin dibinde ulaştı.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu! Kayıp Balıkçının...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Sahil Parkı açıklarında, saat 15.00 sıralarında iki balıkçının bulunduğu bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Teknedeki iki kişi denize düşerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinin yakınındaki özel bir limana ait römorkör, tekneye hızla yaklaşarak kazazedelere can simidi attı ve balıkçılardan birini sudan çıkarmayı başardı. Kıyıya getirilen yaralı balıkçı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İSKELENİN DİBİNDE BULUNDU

Denizde kaybolan diğer balıkçı için dalgıç ekipleri su altı araması başlattı. Yapılan taramada, alabora olan teknenin yakınındaki iskelenin dibinde balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cenazeyi sudan çıkararak otopsi için sağlık ekiplerine teslim etti. Olayı fark ederek ihbarda bulunan Selçuk Karadağ, yaşanan anları şöyle anlattı: "Römorklar sağ olsun hemen hareket ettiler, can yeleği attılar. Bir kişiyi sudan almışlar. Deniz birden patladı; önce ıslık seslerini duyduk, döndük baktık suyun içindeydiler." Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Papa 14. Leo, Türkiye'de Ayrıldı Papa 14. Leo, Türkiye'de Ayrıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan Çarpıcı Çıkış: 'Kılıçdaroğlu İle Özel Oturup Konuşmalı' Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu :'Kılıçdaroğlu İle Özel Oturup Konuşmalı'
ÇOK OKUNANLAR
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Ezber Bozan Tavsiye: ‘Deprem Çantanıza Bu İki Şeyi Mutlaka Koyun’ Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Ezber Bozan Tavsiye: ‘Deprem Çantanıza Bu İki Şeyi Mutlaka Koyun’
Özgür Özel’in Anahtar Listesi Belli Oldu: PM’de 31 Yeni İsim Özgür Özel’in Anahtar Listesi Belli Oldu: PM’de 31 Yeni İsim
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi
Bakanlıktan Kafe ve Restoranlara Zorunlu Bahşiş Yasağı! Yeni Düzenleme Yolda Bakanlıktan Kafe ve Restoranlara Zorunlu Bahşiş Yasağı! Yeni Düzenleme Yolda
Meyve-Sebze Sektöründe Büyük Firma Konkordato İlan Etti Meyve-Sebze Sektöründe Büyük Firma Konkordato İlan Etti