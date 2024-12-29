Kocaeli'de Aynı Sokaktaki 2 Binada Doğal Gaz Patlaması

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valiliği tarafında patlamaya ilişkin yapılan açıklamada yaralanan 13 kişinin Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi edildiği ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın yaralıları ziyaret ettiği belirtildi. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Vali İlhami Aktaş, akşam saatlerinde Darıca ilçemizde meydana gelen patlamada olay yerinde incelemelerde bulunarak, yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret etti. Olay yerine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek patlama ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali İlhami Aktaş, incelemenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine geçerek, burada tedavi edilen yaralı vatandaşlarımızı ziyaret etti. Çevredeki Hastanelere sevk edilen 13 vatandaşımızın genel durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Aktaş, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun temennilerini iletti."

DARICA'DA İKİNCİ PATLAMA

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında saat 19.15 sıralarında doğal gaz patlaması meydana gelmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Bu olayın ardından Osmangazi Mahallesi Çağla Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında da doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen ikinci patlama meydana geldi.

Ev sahibinin, evine geldiği ve ışığı yakınca patlamanın yaşandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin burada da 1 kişi yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA-ANKA