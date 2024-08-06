KKTC’li Türk’e Türkiye’ye Giriş Engeli: MİT Yazı Yazdı

TUĞBA ÖZER-GERÇEK GÜNDEM

2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İlk turda seçime katılan hiçbir aday yüzde 50 oy alamadığı için ikinci tura, en çok oy alan Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar kaldı. 18 Ekim 2020’deki ikinci turu Ersin Tatar kazanarak Cumhurbaşkanı oldu. Seçimlere Türkiye’nin müdahalesi tartışmaları damga vurmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık bir şekilde Tatar'ı desteklemişti. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime müdahale ettiğini belirterek "Siz, 'Sizin cumhurbaşkanınız bu olacak' deme hak ve yetkisine zaten sahip değilsiniz" açıklamasını yapmıştı.

Seçim sonrası aralarında araştırmacıların ve hukukçuların olduğu bir rapor hazırlanmıştı. Raporda, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen seçime yönelik müdahale ettiği iddia edilmişti.

KKTC TÜRKLERİ’NE N-82 KODU

Seçimlerin ardından Mustafa Akıncı’yı desteklediği bilinen çok sayıda KKTC vatandaşının Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorunda olduklarına yönelik verilen N-82 koduyla tahdit koyulduğu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadıkları basına yansımıştı.

Seçim dönemi Akıncı’ya destek veren Bağımsızlık Yolu Partisi heyeti ile 27 Eylül 2022’de Ankara’ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere seyahat eden dönemin Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’ydu. KKTC vatandaşı ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışma müfettişi olarak görev yapan Rahvancıoğlu’nun, Esenboğa Havalimanı’nda N-82 kodu ile Türkiye’ye girişi engellendi.

MİT YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine daha önce defalarca Türkiye’ye gelen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen eğitimlere katılan Rahvancıoğlu önce Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurdu Ancak söz konusu başvuru gerekçesiz bir şekilde reddedildi. Bunun üzerine Rahvancıoğlu uygulanan idari işlemin hukuka ve usule aykırı olduğu iddiasıyla dava açtı. Rahvancıoğlu’nun KKTC'de sabıka kaydı ve hakkında devam eden hiçbir yargılama olmadığı belirtilen dava dilekçesinde N-82 kodunun KKTC vatandaşlarına uygulanamayacağı da belirtilirken tedbirin neden alındığına dair somut hukuki bir gerekçenin de sunulmadığı belirtildi.

Ankara 1. İdari Mahkemesi ise Rahvancıoğlu hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yazısı ile N-82 tahdit kodunun koyulduğu kaydederek davanın reddine karar verdi.

KARŞI OY: SOMUT VERİ YOK

Söz konusu karara yönelik karşı oy gerekçesinde ise Rahvancıoğlu’nun güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair somut herhangi bir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığının altı çizilerek şöyle denildi:

“Uyuşmazlıkta; Mahkememizin ara kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndan, davacı hakkında konulan yurda giriş yasağı işlemlerinin somut dayanaklarının ve davacının uluslararası güvenlik bakımından sakıncalı olduğuna dair somut bilgi ve belgelerin dava dosyasına sunulmasının istenilmesine rağmen, bahsi geçen karar gereklerinin yerine getirilmediği görülmekle, davacının ülkemizde faaliyet gösteren yasa dışı terör örgütlerine müzahir şahıslarla irtibatlarının olduğuna, ülkemizi çatışma bölgelerine geçiş için güzergah olarak kullandığına, uluslararası savaşçı olduğuna veya başka herhangi bir şekilde ülkemiz için güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair somut herhangi bir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığı, dolayısıyla tahdit kodunun dayanağının davalı idarece ispatlanamadığı…”

Türkiye’ye giriş yapamayan Münür Rahvancıoğlu, Gerçek Gündem’e konuşarak, “MİT hakkımda nasıl bir dosya olduğunu göndermiyor mahkemeye. Ortaya bir iddia konuluyorsa bunun söylenmesi lazım. Hakkımda nasıl bir suçlama olduğunu dahi bilmiyorum ve baştan suçun kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu da bir insan hakkı ihlali aslında. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında ben ve Bağımsızlık Yolu Partisi açıkça Mustafa Akıncı’ya destek verdik. Akıncı ile beraber seçim çalışmaları yaptık, televizyonlara çıktık demeçler verdik. Ben hakkımdaki MİT yazısının bununla ilgili olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem