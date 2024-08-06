Gümrük Kanunu'nda Değişiklik: Vergi Oranları Değişti

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı. Gümrük Kanunu’nda yapılan değişiklikle yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi. Diğer bir kararla ise yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirildi.

Gümrük Kanunu'nda Değişiklik: Vergi Oranları Değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı imzası taşıyan 4458 sayılı Gümrük Kanunu kararında şu ifadelere yer verildi:

"29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "150" ibaresi "30" şeklinde değiştirilmiştir."

Diğer Cumhurbaşkanı kararıyla, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirildi.

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Kaynak: ANKA

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