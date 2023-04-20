Kızının şiddet gördüğü iddia edilmişti: Defne Samyeli'den açıklama

Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz bırakıldığı yönündeki iddiaları doğruladı.

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Kızının şiddet gördüğü iddia edilmişti: Defne Samyeli'den açıklama

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz bırakıldığı iddiaları hakkında konuştu.

İDDİALARI DOĞRULADI

Milliyet'in aktardığı habere göre, Samyeli, önceki gün Etiler’deki bir mekana giriş yaparken görüntülendi. 

Şiddet iddiaları hakkında konuşan Samyeli, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli" ifadelerini kullandı. 

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