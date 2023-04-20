Kahramanmaraş'ı bu kez de fırtına vurdu: Bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ı bu kezde fırtına vurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan AFAD çadır kentinin olduğu bölgede çıkan fırtına nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ELEKTRİK KESİLDİ

Fırtınadan Belman çadırkent başta olmak üzere birçok yer etkilendi. Pazarcık genelinde elektrik kesilirken, çatı düşmeleri sonucu pek çok yerde yollar kapandı. Binalardan kopan parçalar çadırlara saçıldı. Yurttaşlar belirsizlik içerisinde bekliyor.

Çıkan fırtınada çadır kentin neredeyse tamamı zarar görürken; birçok çadır da olduğu yerden sökülerek etrafa yayıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"ÇADIR KENT YOK OLDU"

TKP Kahramanmaraş milletvekili adayı Ali Mert Canel, Pazarcık'ta bulunan Belman çadır kentinin fırtınanın ardından neredeyse yok olduğunu belirtti. Bütün çadırların zarar gördüğünü ifade eden Canel "Çok sayıda yaralıyı hastaneye götürdük" dedi.