Kızılay'da ikinci Ensar skandalı ortaya çıktı!

Çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı’na, Ayla Enerji isimli şirket aracılığıyla Kızılay üzerinden para aktarıp 'vergiden kaçındığı' ortaya çıktı.

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Kızılay'da ikinci Ensar skandalı ortaya çıktı!

Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri isimli bir şirket Kızılay’a 1 milyon dolarlık şartlı bağış yapmak için başvurdu. Şirket bu bağışın 985 bin dolarının Ensar Vakfı’nın banka hesaplarına aktarılmasını ve 15 bin dolarını ise Kızılay’ın faaliyetlerinde kullanmasını istedi. Kızılay ise bu talebinin kabul edilmesine karar verdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın ulaştığı kayıtlara göre, Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri Şirketi Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktardığında dönemde Şengül Ayla’ya ait. Ayla daha sonra şirketteki hisseleri bir başka isme devretti. Ayrıca kayıtlara göre şirketin ticari unvanını da sık sık değiştirildi. Ortaklık yapısının, yani şirket hisselerinin de sık sık el değiştirdiği belirtildi. Şirketin internet sitesinin dahi olmaması da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

DAHA ÖNCE DE AKTARDILAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Aziz Torun’a ait Başkent Gaz’ın 27 Aralık 2017 tarihinden Kızılay üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar aktarması tartışmalara neden olmuştu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, “Şirket vergi kaçırmamıştır, vergiden kaçınmıştır” sözleri ise tartışmaları daha da alevlendirmişti.

29 Haziran 2018’de Kızılay yine Başkent Gaz’ın bir başka şartlı bağışını kabul ederek “vergiden kaçınmasını” sağladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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